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Совет ЕС продлил антироссийские санкции

12:32
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Причина - конфликт на юго-востоке Украины

Совет Евросоюза в очередной раз продлил на полгода экономические санкции против России - до 31 января 2022 года.

Это решение Совета ЕС принято на основе оценки реализации минских договоренностей на заседании Европейского совета 24-25 июня, говорится в заявлении Совета ЕС.

Впервые секторальные санкции против России ввели 31 июля 2014 года из-за ситуации на юго-востоке Украины и присоединения Крыма.

Санкции ограничивают доступ российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС. Также введены запреты на импорт и экспорт оружия, на доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров, уточняет ТАСС.

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