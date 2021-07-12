Власти Камчатки уточнили состояние черного ящика разбившегося Ан-26

Бортовой самописец нашли в море недалеко от места катастрофы, в результате которой погибли 28 человек

Власти Камчатки передали черный ящик разбившегося самолета Ан-26 правительственной комиссии. Его содержимое в ближайшее время изучат эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, бортовой самописец находится в приемлемом состоянии и подлежит расшифровке. При этом ранее СМИ распространили другую информацию — о том, что в море нашли лишь обломки корпуса черного ящика. Блоки хранения и обработки информации считались утраченными.

"Черный ящик был обнаружен в море в непосредственной близости от места катастрофы. Состояние приемлемое. Продолжается поиск второго самописца", — заявил губернатор.

По данным МАК, 6 июля в районе аэродрома Палана произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-26Б-100 RA-26085 АО "Камчатское авиационное предприятие". На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Опознание жертв катастрофы до сих пор продолжается.

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