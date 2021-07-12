Врач: жаркая погода провоцирует рост смертности в Москве

В жару обостряются хронические заболевания

Летняя жара может негативно сказаться на течении многих заболеваний, что, в свою очередь, провоцирует рост числа летальных исходов. Об этом заявила главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Специалист напомнила, что после аномально жаркого лета 2010 года жители столицы с опаской относятся к летней жаре. "Количество случаев гибели от обострений хронических заболеваний в период жары 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни. Пики жары этого года, которые обещают быть не менее опасными, могут также увеличить показатель гибели от обострений хронических заболеваний по сравнению с обычными днями", - предупредила Кузенкова.

Она напомнила, что жара в любом случае является стрессом для организма. А если при этом у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то организм и так работает на пределе, компенсируя нарушения в работе органов. В жаркую погоду нагрузка на сердце и сосуды значительно вырастает и возникает риск обострений — инфарктов и инсультов.

"Потеря жидкости в организме может приводить к резкому повышению тромбообразования. Гиперкоагуляция в свою очередь вызывает падение давления. Это особенно опасно для больных с атеросклерозом. В этой ситуации резкое падение давления может спровоцировать инсульт и инфаркт. Если состояние не корректировать, возможен летальный исход", - объяснила врач.

В особую группу риска входят и пожилые люди, поскольку в добавок к хроническим заболеваниям их организм хуже адаптируется к перемене климатических условий. Уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций: увеличивается вязкость крови и повышается риск тромбозов. А это может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен нижних конечностей — в зависимости от того, в каких сосудах образовались тромбы.

К отягчающим факторам Кузенкова отнесла и пандемию коронавирусной инфекции. Жара отягчает течение болезни, вызывает усиленное потоотделение, затруднение в дыхании, повышенное сердцебиение. В совокупности с COVID-19 больному становится вдвойне тяжело справляться с нагрузкой.

"Чтобы не допускать таких рисков, я советую как можно скорее вакцинироваться", - призвала Кузенкова.

Корректировки образа жизни жаркая погода требует ото всех. Врачи рекомендуют всем пить больше воды, воздерживаться от физических нагрузок, пользоваться кондиционерами. Из дома по возможности лучше не выходить, особенно в самые жаркие часы.

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