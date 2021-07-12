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Названы основные проблемы со здоровьем из-за переработок

13:02
  • понедельник
  • 12 июля 2021

С ними сталкиваются больше половины россиян

Большинство россиян (60%) назвали сверхурочную работу причиной плохого самочувствия и проблем со здоровьем.

Чаще всего из-за переработок работники жалуются на головные боли (41%), боли в спине и пояснице (50%), а также на ухудшение зрения (43%), пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизнь" и рекрутинговой платформой hh.ru.

Треть участников исследования пожаловались на лишний вес, варикозное расширение вен. Еще 9% россиян заявили, что у них появился второй подбородок из-за неправильно организованного рабочего места.

Опрос показал, что чаще других негативное влияние переработок испытывали на себе работники сферы управления персоналом (74), маркетологи (73%) и административный персонал (71%).

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