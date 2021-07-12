Эпидемиолог объяснил разницу между вакцинами "Спутник V" и "Ковивак"

Вокруг препаратов ходит много слухов

Вокруг российской вакцины от коронавируса "Ковивак" растет ажиотаж, а на прививку ей выстраиваются огромные очереди. Чем этот препарат отличается от "Спутника V", объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По слухам, "Спутник V" содержит живой вирус, а потому переносится тяжелее. Однако на деле это вовсе не так, заявил Шунков. По его словам, "Ковивак" содержит инактивированный вирус "короны", а "Спутник V" — аденовирусную частицу, передает "Вечерняя Москва".

"И та, и другая эффективны. Даже учитывая то, что "Спутник V" является более реактогенным, он имеет большую эффективность, на мой взгляд. Потому что, по логике вещей, чем больше реакции дает иммунитет в ответ на введение антигена, тем эффективнее происходит процесс иммунизации", - заявил эпидемиолог.

На всей территории России проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков.

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