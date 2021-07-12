Массовая драка в парламенте Грузии попала на видео

Оппозиция требует отставки премьера и правительства

В Грузии подрались депутаты парламента. В зал заседания ворвались представители оппозиции с журналистами и потребовали отставки премьера и правительства.

Массовые протесты начались еще утром. Оппозиция требует начать процедуру импичмента. Поводом к протестам стали беспорядки 5 июля. Тогда пострадали более 50 человек, в том числе был избит и позже скончался телеоператор телеканала "ТВ Пирвели". Демонстранты требуют справедливого расследования его смерти.

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