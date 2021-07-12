Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

Это большое событие для МГУ, Москвы и всей страны

В Москве начались работы по возведению ещё двух кластеров инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы". Старт строительству сегодня дал мэр Сергей Собянин.

Он также проинспектировал, как идёт строительство флагманского кластера "Ломоносов". Масштабный проект реализуется по поручению Владимира Путина. Среди основных направлений деятельности центра будут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, космические исследования. Резидентами смогут стать инновационные предприятия. Заявки подали уже более сотни компаний.

"Сегодня большое событие для МГУ, для города, для российской науки: на месте абсолютно депрессивной территории один за другим начинают строиться новые, современные корпуса - научно-образовательные центры. Должен сказать, что в Москве мы привыкли к масштабу стройки. Этим, наверное, никого не удивишь. Но то, что реализуется здесь по поручению президента, - это, конечно, уникальный проект для нашей страны", - сказал Собянин.



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