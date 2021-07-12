ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

13:51
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Это большое событие для МГУ, Москвы и всей страны

В Москве начались работы по возведению ещё двух кластеров инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы". Старт строительству сегодня дал мэр Сергей Собянин.

Он также проинспектировал, как идёт строительство флагманского кластера "Ломоносов". Масштабный проект реализуется по поручению Владимира Путина. Среди основных направлений  деятельности центра будут  биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, космические исследования. Резидентами смогут стать инновационные предприятия. Заявки подали уже более сотни компаний. 

"Сегодня большое событие для МГУ, для города, для российской науки: на месте абсолютно депрессивной территории один за другим начинают строиться новые, современные корпуса - научно-образовательные центры. Должен сказать, что в Москве мы привыкли к масштабу стройки. Этим, наверное, никого не удивишь. Но то, что реализуется здесь по поручению президента, - это, конечно, уникальный проект для нашей страны", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Начало строительства кластеров ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы"
Начало строительства кластеров ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.