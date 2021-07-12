"Зеленые" подали документы в ЦИК

Партия стала 15-й, подавшей перечень кандидатов на выборы в Госдуму

Российская экологическая партия "Зеленые" передала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Голосование пройдет в сентябре.

Десять человек вошли в федеральный список, 98 идут по одномандатным округам. Партия "Зеленые" стала 15-й, которая подала в ЦИК документы для заверения перечня кандидатов.

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