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"Зеленые" подали документы в ЦИК

14:46
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Партия стала 15-й, подавшей перечень кандидатов на выборы в Госдуму

Российская экологическая партия "Зеленые" передала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Голосование пройдет в сентябре.

Десять человек вошли в федеральный список, 98 идут по одномандатным округам. Партия "Зеленые" стала 15-й, которая подала в ЦИК документы для заверения перечня кандидатов.

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