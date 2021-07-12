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Песков: никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут

13:35
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Этим должны заниматься профессионалы

Кремль не будет решать вопросы, связанные со сборной России по футболу, так как это не его повестка.
Сборная Италии выиграла Евро-2020

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли рассчитывать на то, что "Кремль всеми башнями повернется к футболу".

"Это не функция Кремля. И никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы", - заметил спикер Кремля.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин делает очень много для развития любительского спорта и спорта высших достижений.

Сборная России на прошедшем Евро-2020 заняла четвертое место в группе и не сумела выйти в плей-офф. После неудачного выступления Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

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