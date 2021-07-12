Жителям Подмосковья запретили посещать леса

Это связано с высоким риском пожаров

В Московской области власти региона с 12 по 19 июля огранили пребывание граждан в лесах земель лесного фонда, это связано с высоким риском пожаров, объяснили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории земель лесного фонда Московской области установлен IV класс пожарной опасности. Согласно прогнозам, ситуация не улучшится в ближайшие пять дней.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей; должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей; юрлицам - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

"В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" усилено патрулирование; на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО "Центрлесхоз" организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08.00 до 21.00 часов; создана система контрольно-пропускных пунктов; все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров; организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог", - добавила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram