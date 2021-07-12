В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку

В Москве ежедневно вакцинируются десятки тысяч человек

В Москве созданы широчайшие возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции, заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Всего число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, и многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей", - сказано в сообщении.

Уже сегодня без записи можно привиться в 45 павильонах "Здоровая Москва", которые теперь официально работают с 8:00 до 22:00 и принимают желающих вакцинироваться до последнего посетителя.

"Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них - один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас", - отметили в оперштабе.

Иностранцы могут привиться в "Лужниках" - там центр вакцинации может принимать порядка 15 тысяч человек ежедневно.

"Даже сегодня, когда со дня старта уже прошло достаточное время, его мощностей хватает, чтобы прививать в два раза больше желающих. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник", - добавили в оперштабе.

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