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"Вначале немножко кряхтели": Титов оценил меры по поддержке бизнеса

14:15
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Уполномоченный по защите прав предпринимателей представил Владимиру Путину доклад о результатах работы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отдельное внимание в ходе рабочей встречи собеседники уделили мерам поддержки бизнеса в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Путин: Борис Юрьевич, Вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли.

Титов: К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой.

Путин: <…> Но попросил бы вначале просто дать Вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период.

Титов: Знаете, очень взвешенные были. Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не всё нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя.

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