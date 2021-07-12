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Кузнецова рассказала о судьбе мальчиков, брошенных отцом в "Шереметьево"

14:06
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Малыши вернулись к матери

Двое мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево", живут в семье матери и чувствуют себя хорошо.
Появилось видео допроса бросившего детей в "Шереметьево" мужчины

Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, родилась уже сестренка у них. Старший оказался почти отличником, одна четверка только у него", - рассказала ТАСС детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Правозащитника рассказала, что матери детей оказана помощь со стороны властей, однако не уточнила, какая именно.

Мальчиков шести и восьми лет обнаружили в "Шереметьево" в конце января 2020 года. При них был рюкзак с документами, копией паспорта оставившего их отца и с запиской, в которой мужчина просил определить детей в приют из-за сложной финансовой ситуации.

После чего мужчина один улетел в Ростов-на-Дону, а затем уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В ноябре 2020 года суд приговорил его к одному году и трем месяцам колонии общего режима. Свою вину мужчина не признал.

Мальчиков сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери в Хабаровск, где у нее новая семья.

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