Леонардо Ди Каприо пообещал помочь в борьбе с пожарами в Якутии

Актер - известный экозащитник

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал принять участие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом рассказала якутская экозащитница Роза Дьячковская.

Сейчас Дьячковская живет в Таиланде, но заниматься решением проблем малой родины она не перестала. Узнав о пожарах в Сибири, женщина стала активно распространять информацию в Сети, а также обратилась за помощью к Ди Каприо. Она отправляла артисту сообщения, а также отмечала его в сторис и своих постах в Instagram, и в итоге актер откликнулся на призыв, передает "Пятый канал".

"Он написал мне, что посмотрит, что можно сделать с этой ситуацией, что он об этой ситуации знает, что нужно переговорить со своим руководством и с властями. Я попросила его разместить публикацию у себя на официальной страничке в Instagram. Также я не исключаю Тома Харди, Арнольда Шварценеггера и Стивена Сигала, чтобы они тоже осветили эту проблему, потому что они очень любят Якутию и близки к ней. Допустим, Стивен Сигал считает себя потомком якутов", - рассказала эколог.

Леонардо Ди Каприо является основателем фонда по сохранению экологической среды, актер регулярно поднимает вопросы о проблемах Земли. Так, он связал рекордные морозы в Якутии и угрозу жизни местных жителей с изменением климата.

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