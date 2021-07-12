Бельгийка заразилась сразу двумя штаммами коронавируса и умерла

Пациентка скончалась через пять дней

В Бельгии 90-летняя пенсионерка подхватила два штамма коронавируса и спустя пять дней умерла.

Инцидент произошел в городе Алст. Медики провели исследование и выяснили, что пациентка была заражена двумя штаммами COVID-19: альфа (британский штамм) и бета (южноафриканский штамм), пишет telegram-канал Baza со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что прививку женщина не делала. Оба варианта коронавируса весной уже циркулировали в Бельгии, и, вероятно, женщина заразилась от двух разных людей.

Результаты исследования смерти от двух штаммов коронавируса предоставили в качестве доклада на Европейском конгрессе по микробиологии. По словам молекулярного биолога Анны Ванкирберген, этот случай "явно недооценивается".

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