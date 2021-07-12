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Специалисты назвали основания для медотвода от вакцинации

14:32
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Всего их два

Серьезными основаниями для медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции могут стать только два варианта, рассказали опрошенные РБК врачи.
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Речь, сказано в материале, идет, в частности, о тяжелой аллергической реакции. К таковым относятся, к примеру, отек Квинке или анафилактический шок. В свою очередь пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль противопоказанием не являются.

Второе противопоказание - гиперчувствительность в анамнезе пациента к компонентам ранее введенных вакцин.

Специалисты также объяснили, что вакцинацию нередко сопровождает небольшое повышение температуры. Имеет значение только действительно высокая температура - выше 40°С.

На всей территории России с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19.

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