Специалисты назвали основания для медотвода от вакцинации

Всего их два

Серьезными основаниями для медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции могут стать только два варианта, рассказали опрошенные РБК врачи.

Речь, сказано в материале, идет, в частности, о тяжелой аллергической реакции. К таковым относятся, к примеру, отек Квинке или анафилактический шок. В свою очередь пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль противопоказанием не являются.

Второе противопоказание - гиперчувствительность в анамнезе пациента к компонентам ранее введенных вакцин.

Специалисты также объяснили, что вакцинацию нередко сопровождает небольшое повышение температуры. Имеет значение только действительно высокая температура - выше 40°С.

На всей территории России с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19.

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