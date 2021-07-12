Королевский биограф рассказал об отношении Меган Маркл к первому мужу

Принц Гарри стал вторым супругом бывшей актрисы

Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал о том, как строилимь отношения Меган Маркл с ее первым мужем, продюсером Тревором Энгельсоном.

Маркл и Энгельсон познакомились в 2004 году, но мужем и женой стали лишь в 2011. Звездный брак продлился всего два года – пара рассталась из-за невозможности часто видеться. Энгельсон жил в Лос-Анджелесе, а Маркл пришлось переехать в Торонто ради съемок в "Форс-мажорах".

Мортон заявил, что Энгельсон после развода "едва сдерживал свой гнев". По мнению продюсера, Маркл, будучи с ним в браке, вела себя так, будто "что-то прилипло к подошве ее обуви", передает Birmingham Mail.

Роман Меган Маркл и принца Гарри начался в 2016 году, а в 2018 году они поженились. Сейчас у пары есть двое детей: сын Арчи и дочь Лилибет.

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