Кремль призвал США дать четкую информацию по предполагаемым хакерским атакам

Вашингтон считает, что хакеры действуют с территории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом обсуждался вопрос хакерских атак, которые, как считают в Вашингтоне, идут с российской территории.

По словам кремлевского спикера, в этой теме есть свои нюансы.

"Первое - это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", - приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

Второй нюанс, продолжил он, заключается в том, что сторонам необходимо ориентироваться на документ от 1999 года, который предполагает передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры.

"Договор между нашими двумя странами, это о взаимопомощи по угловым делам", - уточнил Песков.

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