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В Кремле оценили решение ЕС продлить санкции против России

15:03
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Новых перспектив для диалога таким образом не открывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление Европейским союзом антироссийских санкций, о котором стало известно в понедельник.
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"Здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", - сказал кремлевский спикер журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил Песков, в ЕС существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Москвой. Здесь особенно примечательно, что многие страны-члены объединения не поддержали инициативу Берлина и Парижа о налаживании контактов на высшем уровне.

В понедельник Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Ограничения были введены в 2014 году - это стало реакцией Запада на воссоединение Крыма с Россией, а также на разгоревшуюся на востоке Украины гражданскую войну. В ЕС считают, что Москва участвует в конфликте, в Кремле это неоднократно отрицали.

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