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Профессор РАН Мажуга: добровольный квалификационный экзамен откроет студентам дорогу в профессию

15:11
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Студенты могут обратить на себя внимание потенциальных работодателей

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга отметил важность добровольного квалификационного экзамена, который дает студентам возможность не только познакомиться с самыми разными сторонами выбранной профессии, но и получить от компаний-партнеров приглашение на работу или оплачиваемую стажировку.

"Благодаря этому экзамену студенты могут обратить на себя внимание потенциальных работодателей, а предприятиям проще найти новых мотивированных сотрудников. Добровольный квалификационный экзамен — это уникальная возможность оценки и отбора студентов именно с точки зрения работодателей для дальнейшего трудоустройства", - уверен Мажуга.

Ранее об итогах первого этапа добровольного квалификационного экзамена рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Онлайн-тестирование прошли более 23 тысяч студентов.

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Александр Мажуга
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