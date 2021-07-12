Профессор РАН Мажуга: добровольный квалификационный экзамен откроет студентам дорогу в профессию

Студенты могут обратить на себя внимание потенциальных работодателей

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга отметил важность добровольного квалификационного экзамена, который дает студентам возможность не только познакомиться с самыми разными сторонами выбранной профессии, но и получить от компаний-партнеров приглашение на работу или оплачиваемую стажировку.

"Благодаря этому экзамену студенты могут обратить на себя внимание потенциальных работодателей, а предприятиям проще найти новых мотивированных сотрудников. Добровольный квалификационный экзамен — это уникальная возможность оценки и отбора студентов именно с точки зрения работодателей для дальнейшего трудоустройства", - уверен Мажуга.

Ранее об итогах первого этапа добровольного квалификационного экзамена рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Онлайн-тестирование прошли более 23 тысяч студентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram