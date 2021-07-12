ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в Ясенево

15:11
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Депутат лично проконтролировал процесс

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко помог многодетным родителям и лично проконтролировал установку пандуса в одном из многоквартирных домов столичного района Ясенево.

Роман Романенко: Платные парковки во дворах жилых домов недопустимы
Общественники Чертанова поддержали инициативу Романа Романенко

Жительница дома №3 по улице Инессы Арманд обратилась к Романенко с просьбой посодействовать в установке пандуса в доме, поскольку без него прогулка с ребёнком в коляске даётся с большим трудом.

"Создание комфортной городской среды - одно из важнейших условий, без которого город просто не может называться современным и благоустроенным. Именно поэтому я сразу откликнулся на просьбу молодых родителей и обратился с запросом в Управу района Ясенево", - заявил Романенко.

По его словам, проблема была решена быстро. Депутат лично проконтролировал ход работ. Теперь у жителей подъезда появилась возможность беспрепятственно выходить и заходить с детскими и инвалидными колясками, велосипедами, продуктовыми тележками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Роман Романенко
Роман Романенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.