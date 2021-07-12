Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в Ясенево

Депутат лично проконтролировал процесс

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко помог многодетным родителям и лично проконтролировал установку пандуса в одном из многоквартирных домов столичного района Ясенево.

Жительница дома №3 по улице Инессы Арманд обратилась к Романенко с просьбой посодействовать в установке пандуса в доме, поскольку без него прогулка с ребёнком в коляске даётся с большим трудом.

"Создание комфортной городской среды - одно из важнейших условий, без которого город просто не может называться современным и благоустроенным. Именно поэтому я сразу откликнулся на просьбу молодых родителей и обратился с запросом в Управу района Ясенево", - заявил Романенко.

По его словам, проблема была решена быстро. Депутат лично проконтролировал ход работ. Теперь у жителей подъезда появилась возможность беспрепятственно выходить и заходить с детскими и инвалидными колясками, велосипедами, продуктовыми тележками.

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