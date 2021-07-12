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МИД рассказал, как сотрудник посольства США украл железнодорожный знак

15:06
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Произошло это в Тверской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что сотрудник американского посольства снял стрелочный указатель на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области.
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"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Она добавила, что сразу бросилась в глаза странность - номера на машине были красного цвета. Транспортное средство остановили на дороге в тот же день.

"За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", - добавила дипломат.

По ее словам, если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла произойти трагедия. Дипмиссия отправила нарушителя на родину, но иммунитет не сняла.

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