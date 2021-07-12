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Вассерман: Библиотеки Москвы должны стать культурно – досуговыми центрами

15:14
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Главная функция библиотеки – это ее публичность, отметил публицист

Современное библиотечное пространство должно быть максимально многофункциональным. Такое мнение выразил известный публицист Анатолий Вассерман.

"Это и библиотека с читальным залом в классическом понимании, и медиазоны, и, возможно, дискуссионные площадки или даже рабочие места, коворкинги", - отметил он в ходе встречи с жителями ВАО столицы.

При этом, по словам Вассермана, многие библиотечные здания нуждаются в капитальном ремонте. Также публицист предложил поменять график работы данных учреждений, чтобы их удобнее было посещать.

"А это, как правило, вечерние часы", - сказал он.

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