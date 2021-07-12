Минэкономики ФРГ выдало все разрешения для "Северного потока - 2"

Строительные работы могут быть завершены уже в следующем месяце

Представитель Минэкономики Германии Беате Барон сообщил в понедельник на брифинге в Берлине, что ведомство выдало все разрешения на строительство в стране трубопровода "Северный поток - 2".

"Все разрешения на строительство выданы - и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство", - приводит слова спикера ТАСС.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Вашингтон выступает активным противником проекта.

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