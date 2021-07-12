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В МГУ готовы принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю девочку

15:43
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Москвичка Алиса хочет обучаться психологии

На факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова заявили, что готовы принять на обучение 8-летнюю Алису Теплякову, которая в свои годы уже успешно окончила школу и сдала ЕГЭ.
Школьница сдала ЕГЭ в 8 лет

Ранее СМИ сообщили о 8-летней москвичке Алисе Тепляковой, которая получила аттестат за 11 класс и сдала ЕГЭ. Девочка справилась с экзаменами по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов. Надеемся, что ее целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей", - сказали на факультете.

Также на психфаке готовы оказать юной абитуриентке поддержку в решении тех организационных вопросов, которые могут вызвать у нее переживания или трудности. На факультете успешно работает система тьюторства, при которой старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к новой жизненной ситуации и к учебе в вузе, передает РИА Новости.

"Все когниции развиваются не одновременно и не параллельно - диахронично и только благодаря индивидуальным особенностям и умелому и доброжелательному участию взрослых, создающих благоприятную среду и задающих гармоничные зоны ближайшего развития для когнитивной и эмоциональной сферы ребёнка такое становится возможным и реальным. Для Алисы на факультете психологии в случае поступления откроется возможность стать частью "включённого эксперимента" с личным участием", - добавили на факультете.

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