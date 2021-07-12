На западе Москвы сгорел пассажирский автобус

В салоне в момент возгорания находились семь человек

На Минской улице около дома 16 в Москве загорелся пассажирский автобус, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Произошло это на светофоре. Транспортное средство выгорело полностью.

"Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. Его уже потушили, на месте работает один пожарный расчет", - приводит агентство сообщение ГАИ.

Там добавили, что в настоящее время из двух полос едет одна, но затруднений в движении не наблюдается.

Уточняется, что в салоне были семь человек, они эвакуировались. Пострадавших нет.

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