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На западе Москвы сгорел пассажирский автобус

15:41
  • понедельник
  • 12 июля 2021

В салоне в момент возгорания находились семь человек

На Минской улице около дома 16 в Москве загорелся пассажирский автобус, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Произошло это на светофоре. Транспортное средство выгорело полностью.

"Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. Его уже потушили, на месте работает один пожарный расчет", - приводит агентство сообщение ГАИ.

Там добавили, что в настоящее время из двух полос едет одна, но затруднений в движении не наблюдается.

Уточняется, что в салоне были семь человек, они эвакуировались. Пострадавших нет.

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