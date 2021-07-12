Полиция обнаружила канал по продаже поддельных справок для отвода от вакцинации

В МВД напомнили об уголовной ответственности не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов

Московская полиция сообщила о пресечении сбыта поддельных справок для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Об этом говорится на сайте столичного управления МВД. Канал по продаже недействительных медотводов, якобы оформленных в одной из столичных поликлиник с печатью врача-аллерголога, обнаружили в интернете.

"Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина. Установлено, что изъятые документы указанным медицинским учреждением не выдавались", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Сотрудники полиции напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.

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