МЧС назвало напряженной обстановку с лесными пожарами в России

Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории

В пресс-службе МЧС России сообщили, что лесопожарная обстановка остается напряженной - связано это с установившейся на большей части страны жаркой и ветреной погодой.

"Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах (в 1563 муниципальных образованиях)", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что наиболее сложная ситуация - в 12 районах Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл.

Еще один сложный регион - Магаданская область, там зафиксировано 50 пожаров на площади 170 тысяч гектаров, передает ТАСС.

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