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Вильфанд назвал дни, когда в Москве опасно находиться на солнце

15:58
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Уровень УФ-излучения превысит норму

В Москве с 13 по 16 июля ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов, а уровень ультрафиолета будет превышать норму, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Уровень ультрафиолета на этой неделе будет пять единиц. Это очень редко бывает. Такой показатель больше характерен для южных районов, но при таком мощном антициклоне и малооблачном небе, при небольшом содержании озона тут уже пять единиц", - рассказал синоптик.

Вильфанд объяснил, что при таких показателях лучше избегать прямых солнечных лучей, особенно с 10:00 до 14:00, передает "Вечерняя Москва". Что касается любителей красивого загара, то его можно приобрести и в тени, подчеркнул эксперт.

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