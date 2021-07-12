Вильфанд назвал дни, когда в Москве опасно находиться на солнце

Уровень УФ-излучения превысит норму

В Москве с 13 по 16 июля ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов, а уровень ультрафиолета будет превышать норму, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уровень ультрафиолета на этой неделе будет пять единиц. Это очень редко бывает. Такой показатель больше характерен для южных районов, но при таком мощном антициклоне и малооблачном небе, при небольшом содержании озона тут уже пять единиц", - рассказал синоптик.

Вильфанд объяснил, что при таких показателях лучше избегать прямых солнечных лучей, особенно с 10:00 до 14:00, передает "Вечерняя Москва". Что касается любителей красивого загара, то его можно приобрести и в тени, подчеркнул эксперт.

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