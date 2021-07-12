Минобрнауки: вузы могут не допускать к работе не прошедших вакцинацию

Решение МГУ не противоречит закону

В Министерстве науки и высшего образования прокомментировали решение Московского государственного университета не допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не имеют медотвода или не болели коронавирусом.

Исключение сделано для тех, кто уже получил первый компонент вакцины.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Там добавили, что в прямой компетенции высших учебных заведений - создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

Также в Минобрнауки напомнили, что университет несет ответственность за жизнь и здоровье сотрудников.

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