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Врач предупредил о тяжелом течении COVID-19 из-за жары

11:41
  • вторник
  • 13 июля 2021

Россиянам рекомендуют быть осторожными во время зноя и поберечь себя

Аномальный зной установился в большинстве регионов России. В жаркую и сухую погоду стремительно распространяются природные пожары. Возгорания фиксируют в Якутии, Челябинской области и Подмосковье. Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столице, где ожидается температура до 35 градусов и новый температурный рекорд.

Тропический зной продержится в столичном регионе как минимум до конца недели. В таких условиях можно получить тепловой удар. Городским жителям приходится нелегко, но некоторые погодой вполне довольны.

- Я за жару, люблю тепло. Мне комфортно, не знаю.

- Отлично. Я люблю очень жару. Пришли на фонтан, дети купаются.

Сегодня в Москве будет побит очередной температурный рекорд - столбики термометров поднимутся до 35 градусов. 15 и 16 июля будет еще жарче. Огромный неподвижный тепловой купол - антициклон, накрывший европейскую часть России, всё ещё не даёт пробиться внутрь ни атмосферным фронтам, ни циклонам. В такую жару нужно пить много несладкой воды, носить свободную светлую одежду, головные уборы и без необходимости не появляться на открытом солнце.

"Аномальная жара - стресс для любого организма. И обострение хронических заболеваний, конечно же, усугубляет течение болезней. В группе риска может оказаться каждый человек, если безответственно относиться к тем стрессовым ситуациям, которые появляются. Коронавирусная инфекция поражает лёгочную ткань, и риски повышаются для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями лёгких или другими хроническими болезнями", - сказал главврач ГКБ №67 Андрей Шкода.

Врачи настоятельно рекомендуют быть осторожными в такой зной и поберечь себя. А сотрудники МЧС рекомендуют пока что воздержаться от походов в лес. В Подмосковье из-за высокой пожароопасности ограничили вход и въезд в лесополосы до 19 июля. Решение вынужденное. На территории Истринского лесничества в Красногорском районе загорелись торфяники.

С огнем боролись и на земле, и с воздуха – всё, чтобы не допустить в Подмосковье челябинской трагедии. Вряд ли кто-то мог представить, что оленёнок может так кричать. Животным просто некуда деваться из огненного плена, и сколько их погибло – сказать сложно. В Челябинской области лес горел почти 5 дней. Общая площадь возгорания составила около 14 гектаров. Всё это время пожарным помогали волонтёры.

"Мы привезли продуктовую помощь, собранную людьми по акции "Дари еду", которую оказываем для погорельцев местного населения", - сказала волонтер Алена.

Горела и Самарская область – в Тольятти за двое суток огонь уничтожил более 130 гектаров леса. Тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется в Якутии. Там площадь природных пожаров за сутки увеличилась еще на 14 тысяч гектаров. А общая площадь возгораний уже достигла 500 тысяч.

Александра Панина, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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