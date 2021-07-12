Собянин дал старт строительству новых кластеров инновационного центра МГУ

Инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" возводится по поручению президента

В понедельник в Москве началось строительство двух кластеров инновационного центра "Воробьевы горы". Научная долина, которая появится при МГУ, станет площадкой для реализации передовых идей в области математики, биомедицины, робототехники, технологий искусственного интеллекта. Проект реализуется по поручению президента, и призван объединить научный потенциал университета и бизнеса. Старт работам дал мэр Сергей Собянин.

Семнадцать с половиной гектаров площадей для новых корпусов. Долгое время эти земли, закрепленные за университетом, пустовали. Но сегодня здесь началась масштабная стройка и новый этап в развитии МГУ, сообщает "ТВ Центр".

Фундамент для будущего заложен. Здесь, между проспектом Вернадского и Раменским бульваром, появится своя "силиконовая долина". На территории инновационного центра разместятся 9 новых кластеров. Флагманский - под названием "Ломоносов"- начали возводить еще полгода назад. В нём скоро расположатся офисы высокотехнологичных компаний, центры сертификации и испытаний. Ход строительства в понедельник оценил мэр Москвы совместно с ректором МГУ.

Сегодня же мэр Москвы официально дал старт началу строительства Междисциплинарного и Образовательного кластеров. В первом планируется разместить так называемый "Институт человека". Здесь будут исследовать искусственный интеллект, развивать инновационные спортивные технологии. Много места отдадут под лаборатории. Образовательный кластер будет предназначен для размещения управленческих структур, проведения мероприятий и конференций.

"Молодые ученые, молодые исследователи приходят в эти структуры, долины и открывают. Так родилась корпорация Apple, я разговаривал со Стивом Возняком, так зародились и другие крупные корпорации", - отметил Виктор Садовничий.

Инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" возводится по поручению президента страны. На новой площадке разместятся компании, которые ведут научно-технологическую деятельность. Так между ними и МГУ будет налажен обмен знаниями и опытом.

"Это, конечно, уникальный проект для нашей страны. У нас много прекрасных университетов, есть ведущие технологические корпорации мирового уровня, но нет такого симбиоза между ведущими вузами, корпорациями и инновационным бизнесом, такой площадки практически не существует, и здесь, в центре города, рядом с одним из лучших университетов страны разворачивается такая стройка", - рассказал Собянин.

Возведение двух новых кластеров ведется по самым инновационным протоколам, но главная сложность, по словам строителей, вписаться в стиль университета. Строить своё будущее смогут и сами студенты. Уже следующим летом стройотряды выйдут на этот объект.

Завершить строительство новых кластеров МГУ планируют через 2 года. Но уже сейчас на IT платформе Московского инновационного кластера открыта подача заявок на получение статуса резидента. На рассмотрении уже больше сотни заявок. К участию в проекте приглашаются успешные стартапы, чьи продукты востребованы на рынке. Резидентам центра предлагают максимально комфортные условия работы, в том числе и налоговые льготы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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