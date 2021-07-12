В регионах ужесточают ограничения из-за коронавируса

Вакцинация обеспечивает самую эффективную защиту от новых, более опасных штаммов

Из-за ухудшения эпидобстановки ограничения ужесточили в Новгородской области, на Камчатке, Сахалине и Курилах. Во всех регионах наращивают число коек для больных коронавирусом и расширяют сеть прививочных пунктов.

Воспоминание на всю жизнь. И это бонусом к надежной защите от ковида. Днем в понедельник прийти на прививку в московский Гостиный двор - и пообщаться с Константином Богомоловым. Поклонники просят расписаться прямо на сертификате. Кстати, сам режиссер пришел в крупнейший в Европе пункт вакцинации уже привитым.

"Чувствую себя прекрасно. Очень важно, чтобы люди шли сюда, чтобы не боялись. Чтобы хотели помочь, собственно, и себе, и всем другим. Для того, чтобы побыстрее восстановилась нормальная жизнь, спокойная жизнь", - рассказал Богомолов.

В торговом центре самая востребованная услуга – вакцинирование. В Челябинске длинная очередь еще до открытия прививочного пункта. Медики посчитали: в регионе за последний месяц ежедневный поток желающих получить иммунитет против ковида вырос в 6 раз.

Мало привитых – значит, много в пациентов в палатах интенсивной терапии. И наоборот. Прямую связь фиксируют врачи. Например, в небольшом городе Заинске. В больнице не осталось свободных ковидных коек.

Пациентам, которые тяжело перенесли коронавирус, требуется долгая реабилитация. Переболевшие жалуются на головные и мышечные боли, приступы слабости и панические атаки. При этом последствия индийского штамма ковида врачи и ученые изучают прямо сейчас. В Москве геном новой инфекции исследуют в лаборатории Роспотребнадзора.

"Сведения, которые поступают из разных уголков Земли, говорят о том, что штамм способен в два с половиной раза заражать большее количество людей. И основная уязвимая категория в настоящий момент - не лица 65+, да, действительно, они так же болеют новой коронавирусной инфекцией, обусловленной индийским штаммом, но акцент сместился на молодых людей 14-29-летнего возраста", - рассказал заместитель директора по научной работе центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Точно так же всем совершеннолетним необходима ревакцинация, напоминают врачи. Сейчас повторные прививки активно делают в вооруженных силах, поскольку первая иммунизация у солдат и офицеров была еще зимой.

Власти Москвы сообщили, что свадьбы, корпоративы, юбилеи и другие встречи в столице можно проводить только в "бесковидных" ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов. Сейчас таких площадок в городе насчитывается около 8 тысяч. При этом до 1 августа на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах смогут находиться все желающие без ограничений.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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