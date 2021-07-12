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Министр обороны Германии отменил встречу с Зеленским

18:15
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Причина не сообщается

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель германского военного ведомства, не уточнив причину отмены переговоров.
Зеленскому предрекли провал на переговорах в Германии

На них предполагалось обсуждать проблему Донбасса и сближения Украины с НАТО. Пока Владимира Зеленского приняли президент Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер партии Христианских демократов Армин Лашет, сообщает "ТВ Центр".

В рамках своего турне украинский лидер намерен затронуть и тему газопровода "Северный поток-2". Позиция Киева известна - там настаивают, что этот проект угрожает безопасности Украины и Европы. И как раз в понедельник экономическое ведомство ФРГ сообщило о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока". Проект уже проходит процесс технической экспертизы и приёмки.

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