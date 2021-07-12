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Силуанов предупредил о риске перегрева экономики

16:13
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Если страны будут сохранять антикризисные меры

В ходе заседания финансового трека G20 министр финансов России Антон Силуанов заявил, что существует риск перегрева мировой экономики - если продолжительное время будут сохраняться антикризисные меры.
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"Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", - приводит слова главы ведомства сайт Минфина.

Как подчеркнул Силуанов, экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие. Некоторые уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, другие же сохраняют меры стимулирования.

"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках", - добавил министр.

Он уточнил, что не исключен отрицательный вклад в мировой экономический рост.

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