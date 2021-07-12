Военнослужащих обязали сдавать тесты на наркотики

А также посещать психолога

Как следует из опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации указа президента, в Устав внутренней службы Вооруженных сил России включили требование обязательной сдачи анализов на наркотики.

"Военнослужащие обязаны проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)", - сказано в тексте.

Там также отмечено, что военнослужащие должны проходить медико-психологическую реабилитацию.

Кроме того, был дополнен перечень ситуаций, в которых военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы. Туда добавили борьбу с терроризмом за пределами территории России, а также участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира.

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