В Совфеде заявили о "сильном прозападном крене" в Молдавии

Россия рассчитывает на здравомыслие новых молдавских лидеров

Есть вероятность, что после досрочных парламентских выборов внешняя политика Молдавии будет носить прозападный характер, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Скорее всего, Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции", - заметил сенатор.

Он также уточнил, что пока итоги выборов в Молдавии "скорее, настораживают". Общество, по словам Косачева, расколото, условное большинство жестко навязывает свою волю условному меньшинству.

"Рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений", - резюмировал вице-спикер верхней палаты парламента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram