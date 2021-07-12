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В Совфеде заявили о "сильном прозападном крене" в Молдавии

16:56
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Россия рассчитывает на здравомыслие новых молдавских лидеров

Есть вероятность, что после досрочных парламентских выборов внешняя политика Молдавии будет носить прозападный характер, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В Молдавии озвучили предварительные результаты выборов в парламент

"Скорее всего, Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции", - заметил сенатор.

Он также уточнил, что пока итоги выборов в Молдавии "скорее, настораживают". Общество, по словам Косачева, расколото, условное большинство жестко навязывает свою волю условному меньшинству.

"Рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений", - резюмировал вице-спикер верхней палаты парламента.

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