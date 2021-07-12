Попова назвала ориентир для обязательной вакцинации

Требуемый показатель для организаций остается неизменным

При обязательной вакцинации в России ориентиром остаются 60% штата организаций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ориентиром для различных отраслей пока остается вакцинация не менее 60% работников, а в целом показатель, к которому мы стремимся - не менее 80% взрослых, имеющих иммунитет", - подчеркнула руководитель ведомства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что учитываются привитые любой зарегистрированной в стране вакциной.

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица прошла пиковые значения по коронавирусу. Полный курс вакцинации ежедневно проходят до 30 тысяч человек.

Массовая вакцинация на территории России продолжается с 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19.

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