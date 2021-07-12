Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс

Киев продолжает продвигать проект "анти-Россия"

Президент России Владимир Путин написал статью о нынешнем состоянии российско-украинских отношений, особое внимание уделив проблеме Донбасса. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что проект "анти-Россия", который продвигает Киев, нужен, чтобы и дальше культивировать образ внутреннего и внешнего врага, так что отказываться от него на Украине не станут.

Представители Украины, продолжил российский лидер, заявляют о полной приверженности минским соглашениям, но на деле руководствуются позицией об их "неприем­лемости". Гарантии для живущих в Донбассе Киев обсуждать не намерен.

В украинском обществе царит атмосфера страха, заметил Путин. Власти приветствуют агрессивную рито­рику, потакание неонацистам. "Не случайно, что упомянутый скандальный закон о "коренных народах" принимался под прикрыт­ием масштабных натовских учений на Украине", - добавил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram