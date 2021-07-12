Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс

Киев продолжает продвигать проект "анти-Россия"
Президент России Владимир Путин написал статью о нынешнем состоянии российско-украинских отношений, особое внимание уделив проблеме Донбасса. Текст опубликован на сайте Кремля.
"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что проект "анти-Россия", который продвигает Киев, нужен, чтобы и дальше культивировать образ внутреннего и внешнего врага, так что отказываться от него на Украине не станут.
Представители Украины, продолжил российский лидер, заявляют о полной приверженности минским соглашениям, но на деле руководствуются позицией об их "неприемлемости". Гарантии для живущих в Донбассе Киев обсуждать не намерен.
В украинском обществе царит атмосфера страха, заметил Путин. Власти приветствуют агрессивную риторику, потакание неонацистам. "Не случайно, что упомянутый скандальный закон о "коренных народах" принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине", - добавил президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram