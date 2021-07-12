Путин рассказал об украинском проекте "анти-Россия"

Обещания Владимира Зеленского достичь мира оказались враньем
На Украине активно реализуется проект "анти-Россия", который киевские власти разработали и продвигают под руководством западных кураторов, написал в своей статье президент России Владимир Путин.
"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, обещания Владимира Зеленского о том, что он намерен достигнуть мира с Россией, оказались ложью.
"А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала", - заметил Путин.
Он обратил внимание на то, что суверенной Украине в проекте "анти-Россия" нет места, так как на желающих диалога и сотрудничества вешают ярлык "пророссийских" агентов.
"Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей – миллионы. Но им не дают поднять голову", - написал российский президент.
Путин добавил, что "правильным" патриотом Украины сегодня объявляют того, кто ненавидит Россию, но Москве понятны все ухищрения киевских властей.
"И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России", - заключил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram