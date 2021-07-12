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Путин рассказал об украинском проекте "анти-Россия"

17:22
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Обещания Владимира Зеленского достичь мира оказались враньем

На Украине активно реализуется проект "анти-Россия", который киевские власти разработали и продвигают под руководством западных кураторов, написал в своей статье президент России Владимир Путин.

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неиз­менной установка на разделение с Рос­сией, на вражду с ней", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, обещания Владимира Зеленского о том, что он намерен достигнуть мира с Россией, оказались ложью.

"А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса ещё и дегра­дировала", - заметил Путин.

Он обратил внимание на то, что суве­ренной Украине в проекте "анти-Россия" нет места, так как на желающих диалога и сотрудничества вешают ярлык "пророс­сийс­ких" агентов.

"Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову", - написал российский президент.

Путин добавил, что "пра­виль­ным" патриотом Украины сегодня объявляют того, кто ненавидит Россию, но Москве понятны все ухищрения киевских властей.

"И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России", - заключил Путин.

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