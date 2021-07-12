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Путин: Россия открыта для диалога с Украиной

17:34
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Но Киев должен отстаивать свои интересы, а не обслуживать западные

Президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой в том числе порассуждал о будущем российско-украинских отношений.

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, Москва с уважением относится к стремлению украинцев видеть свое государство свобод­ным и безопасным. Здесь важно отметить, уточнил Путин, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнерстве с Россией.

"Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи форми­ровались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями", - добавил президент.

Он также обратил внимание на то, что эти слова кем-то могут быть восприняты в штыки.

"Скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - заключил глава государства.

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