Путин: Россия открыта для диалога с Украиной

Но Киев должен отстаивать свои интересы, а не обслуживать западные
Президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой в том числе порассуждал о будущем российско-украинских отношений.
"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, Москва с уважением относится к стремлению украинцев видеть свое государство свободным и безопасным. Здесь важно отметить, уточнил Путин, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.
"Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями", - добавил президент.
Он также обратил внимание на то, что эти слова кем-то могут быть восприняты в штыки.
"Скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - заключил глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram