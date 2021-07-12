Проект "анти-Россия", Донбасс, ложь Зеленского и перспективы диалога

В понедельник на сайте Кремля опубликовали статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" - в ней российский лидер вспомнил историю, оценил нынешнее состоянии отношений двух стран и дал прогноз по их развитию.

Как заметил глава государства, и русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Украина и Россия веками разви­вались как единая эко­номическая система. 30 лет назад у стран была такая глубокая кооперация, что ей бы позавидовали в Евро­союзе.

Современная Украина - целиком и полностью дети­ще советской эпохи, продолжил президент. В значительной степени страна создавалась за счет истори­ческой Рос­сии. И сегодня подлинная суверенность Украины возможна именно и исключительно в партнерстве с Россией.

Владимир Зеленский, действующий украинский президент, шел на выборы с лозунгом о готовности достичь мира. Эти обещания оказались ложью. Киев под руководством Запада активно продвигает проект "анти-Россия". Между государствами возникла стена - ее появление Путин воспринимает как большую беду и трагедию.

Вместе с тем все, кто сегодня на Украине выступает за нормализацию отношений с Россией, получают ярлык предателя.

Тем, кто отдал Украину под полное внешнее управление, должны помнить, что в 1918 году подобное решение оказалось для правящего в Киеве режима роковым, обратил внимание Путин. И все же факт налицо - Украину втянули в опасную геополитическую игру.

Донбасс Киеву не нужен, считает российский президент. Вместе с тем Зеленскому и его команде выгодно сохранять конфликт, чтобы был образ внешнего врага, на который легко списывать провалы внутренней политики.

Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной", а какой быть Украине - решать ее гражданам, заключил президент.

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