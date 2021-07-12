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"Дорогой Джон": Лавров поприветствовал Керри в Москве

18:06
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Россия и США ведут переговоры по климатической повестке

В Москве начались переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джоном Керри.
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Вступительную речь глава внешнеполитического ведомства начал со слов "дорогой Джон". "Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным", - подчеркнул Лавров.

Он заметил, что Россия придает большое значение связанным с глобальным изменением климата проблемам. Москва намерена и дальше сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках.

В соответствии с Парижским соглашением, продолжил министр, Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений, в этом контексте очень важно тесное взаимодействие с Соединенными Штатами.

"Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений", - сказал Лавров (цитата по РИА "Новости").

Керри же в свою очередь приветствовал готовность России работать по климатической повестке.

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