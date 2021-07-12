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Дмитрий Певцов считает необходимым присвоить особый правовой статус местам памятных боев и сражений

18:25
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Он обсудил этот вопросом с представителями Военно-технического общества

Cохранение исторической памяти о местах боев о подвиге нашего народа – значимое направление работы по патриотическому воспитанию россиян. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Певцов.

"Ведь если ты не знаешь, откуда ты, не знаешь своей истории и своих предков – ты не знаешь, кто ты сам. Места боевой славы должны оставаться местами боевой славы - и точка", - отметил Дмитрий Певцов.

Он обсудил этот вопрос с представителями Военно-технического общества, а также поддержал идею о придании особого правового статуса охраняемой территории местам значимых боев и сражений.

В деле передачи традиций и сохранения культурного кода нет мелочей, заявил Дмитрий Певцов.

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Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
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