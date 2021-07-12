Светлана Разворотнева выдвинулась в Госдуму по 201 избирательному округу

Она новое лицо для партии "Единая Россия"

Член Общественной палаты России, правозащитница Светлана Разворотнева выдвинулась в Государственную думу 8-го созыва по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201. В понедельник она подала документы в ЦИК.

Светлана Разворотнева – новое лицо для партии "Единая Россия". Она член экспертного совета и общественный помощник уполномоченного по правам человека в столице. Также она возглавляет комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России.

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