Определена приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке

Авиакатастрофа произошла 6 июля

Как передает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, приоритетной версией катастрофы Ан-26 на Камчатке считается ошибка экипажа.

Уточняется, что аэродром поселка Палана относится к категории горных и не оборудован системами посадки. Пилоты должны быть хорошо знакомы с правилами полета по приборам и иметь опыт визуальных полетов.

В данном случае же летчики вопреки указаниям диспетчера и сигналам радиовысотомера снизились до высоты ниже минимально безопасной и оказались в нижнем крае облачности. В итоге они лишили себя "устойчивого визуального контакта".

Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и восемь членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Спасатели обнаружили черный ящик.

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