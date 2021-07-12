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Константин Богомолов отметил необходимость сознательного отношения к вакцинации

18:34
  • понедельник
  • 12 июля 2021

В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от COVID-19

Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов призвал жителей столицы сознательно подходить к вопросу вакцинации.

"Сегодня-завтра у нас в театре уже будет 60% вакцинированных. Я и сам вакцинировался уже первым компонентом и через неделю вакцинируюсь вторым. Чувствую себя прекрасно", - сказал он.

По данным властей Москвы, в центре вакцинации в Гостином дворе за день могут прививаться порядка семи тысяч горожан. При этом там все организовано с соблюдением принципов социального дистанцирования.

"Все пациенты между собой разведены. Нам очень важно, чтобы люди знали, что такое пространство есть, и приходили сюда вакцинироваться", - сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

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