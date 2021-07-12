ВОЗ: ситуация с COVID-19 ухудшается

Рост случаев коронавируса в мире фиксируется четвертую неделю подряд

В ходе брифинга в Женеве в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире четвертую неделю подряд продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла", - приводит слова главы организации ТАСС.

Как подчеркнул Гебрейесус, ВОЗ сталкивается с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Это, добавил он, ставит под угрозу прочное глобальное восстановление.

Отдельно глава ВОЗ отметил, что хуже ситуация в "местах, где имеется мало вакцины". При этом он особо обратил внимание на тот факт, что пандемия COVID-19 пока "не закончилась нигде".

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