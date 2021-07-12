В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии отравившихся в аквапарке детей

Шесть человек отравились хлоркой

Из аквапарка "Ривьера" в Казани госпитализировали шестерых человек, в том числе пятерых детей. Они, согласно предварительной информации, отравились хлоркой.

"Один ребенок в тяжелом состоянии, он подключен к высокопоточной вентиляции легких. Остальные [четверо детей] отпущены", - приводит сообщение местного Минздрава ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Уточняется, что в отношении ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке будет проведена проверка.

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