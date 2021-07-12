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Польша заявила о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией

19:16
  • понедельник
  • 12 июля 2021

С 1 июля пограничники задержали 91 нелегала

Официальный представитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальска сообщила, что число пытающихся перейти белорусско-польскую границу нелегальных мигрантов в последнее время резко возросло.
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"С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи, пограничники задержали 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу вопреки нормам закона", - цитирует спикера РИА "Новости".

Михальска добавила, что с 1 июля пограничники задержали 91 нелегала.

Ранее литовские власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом из Белоруссии нелегальных мигрантов.

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